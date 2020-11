¿Y The Weeknd? Cantante no está nominado a los Grammy; redes ‘enfurecen’

Hoy se dieron a conocer los nominados a los Grammy, Beyoncé es quien lidera la lista seguida de Dua Lipa con seis nominaciones, pero el gran ausente fue The Weeknd. A pesar de que este año lanzó su disco “After Hours” y su canción “Blinding Lights” es una de las más exitosas de este 2020, el canadiense no fue considerado por la Academia de la Grabación.

Sin duda el 2020 fue un año de éxito para The Weeknd, quien hace tan sólo unos días confirmó que se presentará en el Super Bowl y participó con Maluma en el remix de “Háwai”, sin embargo, todos estos logros no fueron suficientes para que el cantante obtuviera una nominación a los Grammy que se llevarán a cabo el próximo 31 de enero del 2021.

Es por eso que todos los fans del cantante y usuarios de Twitter no tardaron en reaccionar y demostrar su molestia a que The Weeknd no fue tomado en cuenta para esta premiación. A continuación dejamos algunos de los tuits que comenzaron a circular en la red social en donde el nombre del cantante rápidamente se convirtió en tendencia.

Yo al ver que After Hours de The Weeknd no tuvo ninguna nominación cuando fue uno de los mejores álbumes del 2020. pic.twitter.com/FuxnenYFMx — Oliver. (-6) (@oceansfilm) November 24, 2020

Yo cuando vi que estaba nominado en algunas categorias Yummy de Justin Bieber y no estaba en ninguna categoria nominado Blinding Lights de The Weeknd #GRAMMYs pic.twitter.com/8utFa06v3U — El fucking Ron Wesley📖⚡ (@CitizenJavy94) November 24, 2020





Que feas nominaciones de los Grammys 🤬 no nominaron a The Weeknd, Gaga muy pocas nominaciones.

Dua Lipa ♥️ tienes mi apoyo bb pic.twitter.com/cOLsn7NOcn — Erick Ontiveros (@erickontiver018) November 24, 2020

Fuente: Milenio.