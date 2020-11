Arremete Rosado Ruelas contra edil de Campeche; presume obras que no son suyas, acusa

El alcalde Eliseo Fernández Montúfar está desesperado y nervioso porque no ha hecho ninguna obra y las que presume no son de él, arremetió el exedil panista, Carlos Ernesto Rosado Ruelas, al asegurar que tiene récord de obras que su compañero de partido no tendrá porque ya se va.