Hugo Chávez, culpado por abogada de campaña de Trump de manipular elecciones en EU

WASHINGTON, D.C.- Durante una conferencia de prensa de este jueves, varios integrantes de la administración de Donald Trump, presidente republicano de los Estados Unidos, sucedió un pequeño desliz que se viralizó en redes sociales.

Esto luego de que Sidney Powell, abogada de campaña de Trump, señalara que las elecciones en el país estadounidense habían sido manipuladas por «dinero comunista» de Cuba, China y Venezuela, en un plan supuestamente «fraguado por Hugo Chávez».

Sidney Powell, Mike Flynn’s lawyer now working for Trump, says the election was rigged by «communist money» and a scheme devised by the late Hugo Chavez, President of Venezuala. pic.twitter.com/8XTnRHCzAM

— Josh Marshall (@joshtpm) November 19, 2020