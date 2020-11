Confirmado: Conor McGregor regresa ante Dustin Poirier el próximo 23 de enero

El irlandés Conor McGregor llegó a un acuerdo con UFC para confirmar la pelea de revancha ante el estadounidense Dustin Poirier, la cual se disputará el próximo 23 de enero en UFC 257.

El peleador irlandés volvió a despertar la emoción de los fieles fanáticos de las artes marciales mixtas, pues el guerrero mejor pagado de esta disciplina brincará de nuevo al octágono al hacerse oficial su pleito de revancha ante el estadounidense Dustin Poirier.

UFC pudo confirmar que McGregor firmó los últimos papeles para que el pleito sea un hecho y este será el principal para la cartelera de UFC 257, el cual se celebrará el próximo 23 de enero, así también lo reveló el mismo Conor, quien meses atrás había anunciado su retiro por tercera ocasión.

BREAKING: Conor McGregor (@thenotoriousmma) has signed his bout agreement for his rematch with Dustin Poirier for January 23. pic.twitter.com/2Pmh4MdZyj

— TheMacLife (@Maclifeofficial) November 19, 2020