Diputada de Tabasco reclama a AMLO: sentí vergüenza de votar por usted

La diputada del PRD del Congreso de Tabasco, Lydia Izquierdo Morales, reprochó al presidente Andrés Manuel López Obrador por las inundaciones en los municipios de la entidad. Acusó que su gobierno “falló a los tabasqueños” y que esta es la primera vez en que siente vergüenza de haber votado por él en 2018.

¿Qué dijo? En la tribuna del Congreso del estado, la perredista indicó: “Le quiero decir desde aquí a Andrés Manuel López Obrador que siento vergüenza por alguien que he votado y hoy lo hago desde aquí. Con toda la calidad moral que tengo, porque lo grité, le hablé y ni siquiera volteó a verme… no es politiquería presidente de la república, es un poquito de vergüenza”.

Izquierdo Morales reclamó a AMLO que no quiere más justificaciones ante las decenas de miles de damnificados que dejó el desbordamiento de lagos y ríos de la región, “viene directamente de Andrés Manuel porque no le gusta que lo cuestionen, no le gusta que le digan que está mal y que lo que están haciendo son malas decisiones, no quiero más justificaciones”.

Les ha fallado. La diputada perredista, quien recordó que hace 32 años caminó al lado de AMLO en los inicios de su lucha, indicó que “con nada les vamos a quitar a los tabasqueños que este gobierno les ha fallado”.