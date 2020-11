Tiroteo en Viena, Austria, deja dos muertos y varios heridos

La policía en Austria realizó un operativo a gran escala tras el tiroteo ocurrido en las inmediaciones de una sinagoga en Viena. Aunque la policía local ya conformó la muerte de dos personas, incluido uno de los atacantes, y una persona herida, el ministerio de Interior afirmó que podrían haber más víctimas mientras se continúa con el operativo en en lo que el gobierno ya califica como ataque terrorista.

CONFIRMED at the moment: *08:00 pm: several shots fired, beginning at Seitenstettengasse *several suspects armed with rifles *six different shooting locations * one deceaced person, several injured (1 officer included) *1 suspect shot and killed by police officers #0211w

El ministro del Interior, Karl Nehammer, confirmó que varias personas que portaban armas largas participaron en los ataques y confirmó que hay heridos y que puede que haya también fallecidos. Uno de los tiroteos se produjo cerca de una sinagoga, que estaba cerrada cuando comenzó el ataque sobre las 20:00 horas locales.

Fue la emisora pública austriaca ORF que informó del hecho al reportar disparos en la zona céntrica de Viena. Uno de los agresores «habría muerto, otro huyó», precisó el Ministerio del Interior, citado por la agencia de prensa austriaca APA.

Testigos dijeron que se realizaron varios disparos poco después de las 20:00 horas. La operación policial se llevaba a cabo en el centro de Viena, cerca del río Danubio.

La policía local informó que aún están investigando las circunstancias exactas del incidente, mientras tanto, a través de redes sociales, han llamado a la población a no acercarse al perímetro y evitar compartir imágenes del incidente en redes sociales.

«Ataque terrorista a una sinangoga de Viena. Un muerto y varios heridos», aseguró en Twitter un periodista del semanario Falter, citando a fuentes del Ministerio del Interior.

El diario Kronen Zeitung informó en su momento que un agente de policía ha resultado herido de gravedad y que uno de los atacantes se hizo explotar. La comunidad judía de Viena comunicó que la sinagoga estaba cerrada en el momento de comenzar los disparos.

El canciller de Austria califica de «repugnante» el ataque terrorista

El canciller austriaco, Sebastian Kurz, calificó de «repugnante» el ataque terrorista en Viena, afirmando que «nunca nos dejaremos intimidar por el terrorismo y combatiremos estos ataques con determinación por todos los medios». En su cuenta de Twitter, el mandatario aseguró que el gobierno «ha decidido que las fuerzas armadas se hagan cargo de la protección patrimonial que antes realizaba la policía en Viena con efecto inmediato».

Asimismo agradeció a la Unión Europea por el respaldo tras el ataque terrorista y envió condolencias a todas las posibles víctimas del incidente, en que la policía aún investiga si hay más muertos y heridos.

Europa condena el ataque terrorista

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenó el ataque terrorista, asegurando que «nuestros enemigos necesitan saber con quién están tratando» y que en Europa «no nos rendiremos ante nada».

En tanto, el ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania también condenó el ataque en Viena, asegurando que «no debemos ceder al odio que busca dividir a nuestras sociedades. Incluso si el alcance de los actos terroristas no está aun determinado, nuestros pensamientos van con los heridos y las víctimas en estas horas difíciles».

Terrifying and disturbing news from #Vienna: Even we don’t know the full extent of the terror yet, our thoughts are with the injured and victims at this difficult time. We will not give way to hatred which is aimed at dividing our societies.

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) November 2, 2020