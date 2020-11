Al menos 22 muertos deja tiroteo en universidad de Kabul, en Afganistán

Al menos 22 personas murieron y otras 22 resultaron heridas en un ataque armado este lunes que se prolongó por cinco horas en la Universidad de Kabul.

“El ataque terrorista a la Universidad de Kabul terminó con la muerte de los tres terroristas. Lamentablemente, en este ataque otras 19 personas murieron y otras 22 resultaron heridas”, afirmó en un comunicado el portavoz del Ministerio de Interior, Tariq Arian.

حمله تروریستان وحشی بالای پوهنتون کابل با کشته شدن سه تروریست پایان یافت. در این رویداد با تاسف ۱۹ تن شهید و ۲۲ تن دیگر مجروح شدند. — Tariq Arian (@TariqArian3) November 2, 2020

Detalló que “varios enemigos” de Afganistán entraron en la Universidad de Kabul por lo que fuerzas especiales se desplegaron en la zona para controlar la situación.

Afganistán duele otra vez. Hombres armados irrumpieron en la Universidad de Kabul a los tiros. Al menos 20 muertos y decenas de heridos. pic.twitter.com/Zt3cSwBX9P — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) November 2, 2020

##Break #Kabul attack is over. @TariqArian3 says over 25 people are killed or wounded, he says three attackers were involved, who are killed now. pic.twitter.com/ikuIrBmAgE — Khalil Noori (@KhalilNoori) November 2, 2020



Las fuerzas de seguridad cortaron todas las vías de acceso al campus de la universidad, donde se estaban impartiendo clases con normalidad cuando comenzó el ataque.

Medios locales mostraron imágenes de jóvenes saltando y huyendo del instituto, mientras de fondo se escuchaban los disparos.

We strongly condemn today’s tragic attack on Kabul University. This is the second attack on educational institutions in Kabul in 10 days. Afghan children & youth need to feel safe going to school, college, university. At least 20 people killed & 15 wounded. #KabulUniversity pic.twitter.com/ZPXgcmQVnZ — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) November 2, 2020

This is life in Afghanistan. This is the result of the war on terror. The United States and its allies stopped killing terrorists, but terrorists didn't stop killing Afghans.#KabulUniversityAttack #Kabul pic.twitter.com/2U5PDjeufw — Khan (@Khan79375448) November 2, 2020

Por ahora ningún grupo insurgente ha reivindicado la autoría del ataque. El multihomicidio se produce cuando desde septiembre está teniendo lugar en Doha el inicio de las conversaciones de paz entre representantes de los talibanes y el Gobierno afgano, que buscan poner fin a casi dos décadas de guerra en Afganistán.

#ÚLTIMAHORA Al menos 25 muertos y heridos en ataque a universidad de Kabul (ministerio) #AFP pic.twitter.com/1GW9RnJiWy — Agence France-Presse (@AFPespanol) November 2, 2020

#AFG Police Special Forces – CRU ( Crisis Response Unit) rescuing students. pic.twitter.com/6VaLoefB1u — BILAL SARWARY (@bsarwary) November 2, 2020