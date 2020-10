Jóvenes bailan “vals” de espaldas para no contagiarse de Covid-19

El coronavirus nos ha desafiado a convivir de maneras diferentes con las personas, y a siempre portar cubreboca, gel antibacterial y sobre todo permanecer a una sana distancia de los demás para evitar contagios, en redes se ha viralizado un video donde estudiantes están bailando pero dándose la espalda, siendo esta una nueva normalidad.

En el video no se da a conocer donde sucedió el hecho, pero todo parece ser que es una escuela, en el se ve como varias jóvenes que visten con cubreboca, vestido de gala y trajes están bailando en pareja lo que parece ser un vals, pero lo peculiar es que están de espaldas pero tomados de los brazos, esto para evitar algún contagio de coronavirus.

Además de eso las parejas bailan separadas las unas con las otra para guardar distancia, al final del video aparece un hombre quien, al parecer con su gesto, no comprende la genial idea que tuvieron los jóvenes.

El video que fue compartido en la red social de facebook ha recibido muchos comentarios, muchos de ellos creen que fue una irresponsabilidad haber realizado dicho evento en tiempo de pandemia otros más aplauden la idea de los jóvenes.

Muchas escuelas de diferentes partes del mundo decidieron cancelar las graduaciones de los estudiantes esto para protegerlos de un posible contagio de coronavirus o un brote de dicho virus.

I can’t make up my mind whether this is crazy or desperately sad.

This is a Prom dance in the age of the global COVID scam!

Society has entered self-destruction mode. pic.twitter.com/bU2bs1Yq2Z

— BeachMilk (@YellowCube7) October 11, 2020