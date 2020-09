López-Gatell cancela su participación en evento de AMANC sobre niños con cáncer

El subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell canceló de último momento su participación en la décima octava reunión de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), que en esta ocasión se realiza de forma virtual por el COVID-19.

Desde el lunes pasado la organización había difundido el programa de su evento, que incluía una conferencia magistral del funcionario para abrir el evento este miércoles 23 de septiembre.

«Quiero enviar un mensaje de parte de todos los que estamos preocupados con el tema de los medicamentos, de los niños y de que no hay claridad en el camino que hay que seguir en cuanto al tratamiento de los niños con cáncer y sus medicamentos, que estamos completamente abiertos al diálogo”, mencionó Guadalupe Alejandre Castillo, Fundadora y Presidenta de AMANC.

«Lo que interesa es tener claridad en las acciones y de verdad sentimos mucho que no se presente (el subsecretario) pero entendemos que su agenda está muy complicada, pero está abierta nuestra disposición al diálogo ahora y siempre”, añadió Alejandre Castillo previo al mensaje inaugural de esta reunión virtual.

José Carlos Gutiérrez-Niño, director General de la organización dijo que habían invitado a López-Gatell por ser la figura pública en materia de salud y para realizar un ejercicio de transparencia con el fin de conocer las acciones “que se están realizando y las que no se están llevando a cabo”.

Y conocer de primera mano, con la fuente original de la información, de primera mano, de la secretaría de salud, todas estas acciones que no pueden seguir esperando, somos una institución que no depende de recursos públicos, esto no es un tema de recursos, es un tema de atención directa a los pacientes y sus familias”, comentó Gutiérrez-Niño.

Luego de explicar la ausencia de López-Gatell por problemas de agenda, Guadalupe Alejandre explicó en su mensaje inicial que gobierno y sociedad deben trabajar por revertir los pronósticos actuales de 52% de vida en el cáncer infantil, cifra que no ha cambiado en las últimas décadas en comparación con el 90% de probabilidades de países desarrollados.

Señaló que esa desigualdad se debe a varios factores como la falta de diagnóstico certero; un comienzo oportuno de los tratamientos; la falta de personal calificado y remunerado de forma óptima; carencias en los hospitales ante todo tipo de necesidades y falta de medicamentos.

«Si no cubrimos todas estas necesidades, a pesar de los esfuerzos, el pronóstico de vida de nuestros pequeños con cáncer seguirá siendo una dolorosa realidad”, señaló.

Al final José Carlos Gutiérrez Niño dijo que ante la ausencia de López-Gatell en el evento “nos quedamos con muchas preguntas, las dudas prevalecen”.

La reunión anual de AMANC se realizará del 23 al 25 de septiembre y se puede seguir en las redes sociales de la organización.

