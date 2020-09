El COVID-19 llega a la Banda El Recodo, confirman múltiples contagios en la agrupación

View this post on Instagram

💥⚠️INTEGRANTES DE BANDA EL RECODO DAN POSITIVO A COVID-19⚠️💥 @geovanni.mondragon27 @joeldlizarraga @victorrecodo y @luisibarrarecodo están contagiados de Covid-19 motivo por el que ni estuvieron presentes en el show de hoy en California • • • @poncholizarraga @elrecodooficial @dalylga