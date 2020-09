Se está dando trámite a denuncias contra exdirector del IET: Vicefiscal anticorrupción

La vicefiscal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado Anayeli Cobos Gantús, confirmó que se le está dando trámite a las denuncias por presunta corrupción en el Instituto Estatal del Transporte durante la administración de Candelario Salomón Cruz; y aunque no quiso revelar cuántas denuncias se han interpuesto en contra del ex director del IET, confirmó que éste aún no ha sido citado para rendir una declaración, y conforme avancen las investigaciones se determinará lo procedente. Negó que vayan a dar carpetazo al tema.