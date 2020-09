Recuperarían 630 hectáreas de terrenos ejidales en Lerma acaparados por Javier Duarte

El ex comisario ejidal de Lerma y actual representante de la Coduc en Campeche, Pedro Celestino May Can confirmó que están a punto de recibir la devolución de al menos 630 hectáreas de terrenos que fueron adquiridas, presuntamente de forma irregular por prestanombres del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, así como la familia Mouriño, españoles avecindados en Campeche.

Advirtió además que no descansará hasta no recuperar las caso 10 mil hectáreas de terrenos ejidales de Lerma, de las que presuntamente los despojaron.