OMS elige a Ernesto Zedillo para integrar panel independiente que analizará respuesta ante COVID-19

El expresidente de México, Ernesto Zedillo, fue nombrado este jueves como parte de un panel independiente, conformado por expertos de todo el mundo, para evaluar las acciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este grupo es encabezado por la exprimera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, y la expresidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf. Según el diario New York Times, el informe de los panelistas deberá exponerse en mayo del próximo año. Su primera reunión se realizará el 17 de septiembre.

La OMS «dejó en claro que sus archivos son como un ‘libro abierto’. Todo lo que queramos ver, lo veremos», declaró Clark según la publicación.

Con base en ello, los integrantes cuestionarán las estrategias del organismo y de los países, con el fin de mejorar en ellas y no repetir los posibles errores.

Otros de los participantes en este panel independiente son el exsecretario de Relaciones Exteriores de Reino Unido, David Miliband; el profesor de origen chino Zhong Nanshan, y Michel Kazatchkine, involucrado en el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA y la malaria, expuso el NYT.

Members of #IndependentPanel for #Pandemic Preparedness & Response just announced; looking forward to working w/@MaEllenSirleaf, Mauricio Cárdenas, @aya_chebbi, Mark Dybul, @Kazatchkine @DreJoanneLiu @Dmiliband, Thoraya Obaid, Preeti Sudan, Zhong Nanshan #globalhealth #COVID19 pic.twitter.com/BmpoVo2iIZ

— Helen Clark (@HelenClarkNZ) September 3, 2020