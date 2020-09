Generan anticuerpos los voluntarios que se sometieron a nueva vacuna rusa contra Covid-19

Los voluntarios que participan en el ensayo clínico de la nueva vacuna rusa contra el COVID-19, generaron anticuerpos, informó el Servicio Federal de Rusia para la Supervisión de la Protección y el Bienestar del Consumidor.

Nueve personas, que forman parte del grupo de la primera etapa de pruebas, se encuentran en buen estado de salud tras recibir las dos dosis que conforman la vacuna.

Se trata del proyecto desarrollado por el Centro Estatal de Investigaciones en Virología y Biotecnología “Véktor”.

Vladimir Putin, presidente de Rusia, anunció que esta nueva vacuna estaría lista este mes.

“Deberíamos tener otra vacuna en septiembre (…) la dosis estará lista en septiembre, y el conocido Instituto de Véktor en Novosibirsk está trabajando en ello”, mencionó Putin hace algunos días.

Putin mencionó su confianza en el equipo de científicos que desarrollan esta vacuna, para que creen dosis eficaces y seguras, además de señalar que esta vacuna no rivalizará con Sputnik V.

El pasado 11 de agosto se registró, y aprobó por los órganos regulatorios, la vacuna Sputnik V, la cual ha despertado serias dudas entre los científicos del mundo debido a la poca información acerca de su desarrollo.

As a healthcare worker, I would be one of the first groups eligible for a vaccine in November. Despite the horror of what I’ve seen from #coronavirus firsthand, I would not take a vaccine that had not undergone Phase 3 clinical trials. Period.

— uché blackstock, md (@uche_blackstock) September 3, 2020