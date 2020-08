Huracán Laura provoca incendio en planta química y filtración de cloro en Louisana

El paso del huracán Laura produjo una filtración de cloro en una compañía química en las afueras de Lake Charles.

La filtración se produjo en la fábrica BioLab en Westlike. El gobernador del estado, John Bel Edwards, instruyó a los vecinos que permanezcan en sus casas con puertas y ventanas cerradas y los acondicionadores de aire apagados.

La policía dijo que colabora con el personal de la planta para tratar de contener la filtración. La planta de BioLab, instalada en 1979, fabrica ácido tricloroisocianúrico, gránulos para clorinación y otras sustancias que se utilizan en productos de limpieza para el hogar.

Estos productos pueden ser fuertemente tóxicos para personas y animales. El gas de cloro, que puede aparecer en el aire como una nube amarillo verdosa, fue utilizado como arma química en la Primera Guerra Mundial. Irrita los ojos, la garganta y los pulmones.

🚨 If you are in the Westlake/Moss Bluff/Sulphur area, shelter in place, close your windows and doors and TURN OFF YOUR AIR CONDITIONING UNITS. There is a chemical fire. Stay inside and wait for additional direction from local officials. 🚨

— John Bel Edwards (@LouisianaGov) August 27, 2020