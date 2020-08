UIF investigará a David León y a Pío López Obrador tras revelación de videos

INVESTIGARÁN A INVOLUCRADOS EN #VIDEOESCÁNDALOS#SantiagoNieto #UIF #Lozoya #videosDe visita en Querétaro, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo declaró que se investigará a todos los involucrados que aparecen en los vídeos que se han difundido y en el que se les exhibe recibiendo dinero. A principios de la semana se filtró un video en que se exhibió al ahora ex Secretario privado del gobernador Francisco Domínguez recibiendo una gran suma de dinero cuando trabajaba en el Senado de la República para el hoy gobernador de #Querétaro.Después, se filtró otro video que expone al hermano del presidente Pío Lopez Obrador y al funcionario federal David León en una presunta entrega de dinero, presumiblemente para la campaña electoral.Al respecto, Santiago Nieto precisó que sin importar de quién se trate se investigará la participación de todos los involucrados."En todos los casos la instrucción que tengo del presidente es la misma, no podemos tener distingos entre un grupo y otro, la coherencia del presidente López Obrador en eso es incuestionable. Y lo que vamos a realizar son investigaciones en contra de todas las personas que aparecen en los vídeos, y en el documento que el señor Lozoya presentó ante la Fiscalía para acreditar o no la existencia de alguna irregularidad desde el ámbito competencial de nosotros que es el análisis del sistema financiero"

Posted by PeriodistaChava on Friday, August 21, 2020