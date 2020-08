Toro persigue a bomberos cuando combatían un incendio en California

Un grupo de bomberos estadunidenses fueron perseguidos por un toro mientras combatían un incendio forestal en el condado de Ventura, California.

El video, que se hizo viral en redes sociales, fue grabado por los hombres que se encontraban dentro del camión del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura, cerca del Lago Hughes.

“El toro no jugaba cuando comenzó a perseguirlos. El equipo estaba limpiando el camino para que los camiones pudieran pasar cuando ocurrió el incidente. Afortunadamente, no hubo lesionados”, escribió el equipo de bomberos en su cuenta de Twitter.

#LakeFire; Ferdinand the Bull wasn’t clowning around when he chased FF’s down the road. Crews were clearing the road so the engines could get to a clearing when they were chased out. Luckily no one was injured and #Ferdinand went about his day. @VCPFA #vcfd pic.twitter.com/vxdOTFoEB7

— Ventura County Fire (@VCFD) August 15, 2020