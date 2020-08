Durante las últimas horas trascendió que un juez penal en Campeche libró orden de aprehensión en contra del ex tesorero de la administración de Pablo Guitérrez Lazarus. Sin embargo también se supo que el ex funcionario que ya había sido inhabilitado con anterioridad, y se amparó para no pisar la cárcel; no obstante deberá pagar un monto económico no especificado como garantía antes del próximo sábado o de lo contrario la orden de aprehensión podría causar ejecutoria.