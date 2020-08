Piden no bajar la guardia ante aparente disminución de casos de Covid-19

La iniciativa privada, llamó a la población a no relajarse y no bajar la guardia, ante la aparente disminución de casos de Coronavirus, en el estado. Pues advirtieron que en cualquier momento o descuido podrían incrementar nuevamente los casos y más si no se siguen las recomendaciones preventivas.