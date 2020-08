Detectan partículas de COVID-19 a casi 5 metros de un paciente en Hospital de Florida

Especialistas de Estados Unidos tomaron muestras de habitaciones de pacientes de coronavirus y hallaron indicios de que presuntamente el patógeno puede ser transmitido por el aire.

La investigación publicada el 4 de agosto pasado en MedRxiv, aún pendiente de ser revisada por otros expertos, fue realizada en el hospital Shands, en Gainesville, Florida. Investigadores de la Universidad de Salud de Florida tomaron muestras de dos pacientes que compartían habitación en radios de 2 y de 4.68 metros alrededor de ellos. Pese a que otras investigaciones habían hallado ya material genético del virus en el aire, ésta tiene un detalle adicional: demuestra que el coronavirus sigue siendo infectivo al flotar en el aire.

Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud versan en mantener una distancia de seguridad de entre 1.5 y hasta dos metros, con el fin de que los aerosoles de las personas, que emiten al hablar, estornudar o toser, no caigan en otras personas y sean aspirados, con el fin de evitar mayores contagios de coronavirus.

¿Sirve el distanciamiento social?

Sin embargo, la investigación estadounidense apunta que, a pesar de esas distancias, las muestras contenían SARS-CoV-2 viable, el cual es posible que infecte a otra persona por vía área.

Los autores advierten que es probable que este patógeno pueda ser transmisible por el aire y esta capacidad es crítica en la propagación de la pandemia. Agregan que es posible que las medidas de distanciamiento social de 2 metros sean inútiles “en un espacio cerrado”.

La investigación acota que el hospital tenía una ventilación donde el aire era renovado seis veces cada hora. Además, contaba con triple filtro, y con radiación ultravioleta.

Linsey Marr, experta en transmisión aérea de virus y ajena a este estudio, destacó en su cuenta de Twitter que si las concentraciones de aire del estudio son correctas, es posible que se respiren mil virones, o partículas infectivas de virus, si una persona pasa cinco minutos a interior de la habitación. Agregó que es posible que no todas las personas se contagien.

*If* the concentrations in air reported here are correct, then you would breathe in 1000 virions (infectious virus particles) in about 5 minutes in this room. Not all will stick. Need to know carrier aerosol size to predict how many deposit and where in the respiratory tract. https://t.co/7bkHeVIMLc

— Linsey Marr (@linseymarr) August 11, 2020