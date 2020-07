Hospitalizan a su esposa por posible Covid-19 y ahora debe ¡CASI UN MILLÓN DE PESOS!

La señora María Isabel Flores Reyes fue internada por síntomas de covid19, al paso de 50 días continúa hospitalizada y con un adeudo de un millón de pesos por no ser derechohabiente.

Jesús Villavicencio, esposo de María Isabel dice que la pesadilla empezó el 8 de junio, ese día ingresaron al hospital a su esposa, muy grave, casi muerta.

El señor Jesús dice que lleva todo este tiempo viviendo afuera del Centro Médico “Arturo Montel Rojas” Metepec.

De otros hospitales la rechazaron por falta de cupo, y aquí la aceptaron, pero todavía no le dicen si tiene covid y lo malo es que ya debe casi un millón de pesos por no ser derechohabiente.

Con la voz entrecortada señaló que solo quiso salvar a su esposa.

Desde hace 6 meses el señor Jesús no recibe ingresos porque este año no pudo sembrar y no tiene otro empleo.

Dice que solo tal vez con cárcel podrá pagar esa deuda porque no tiene idea de cómo pagar esa cantidad.

El campesino oriundo del poblado de Salazar en Lerma pide a las autoridades federales y estatales que le ayuden a pagar la deuda.

Su hijo de 12 años extraña a su mamá y dice el señor Jesús es fuerte por su hijo.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México inició una investigación de oficio por la probable vulneración del derecho a la accesibilidad de los servicios de salud.

FUENTE: EXCELSIOR