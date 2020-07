[Video] Tren se descarrila y provoca gran incendio un puente de Arizona 

Este miércoles 29 de julio del presente año, se registró un tren que se descarriló en Arizona, Estados Unidos, mismo que provocó un fuerte incendio, así como el colapso de las líneas férreas.

Los hechos ocurrieron en Tempe, al oeste de Phoenix, sobre el lago Tempe Town; no se han reportado víctimas mortales o heridos sobre el hecho.

Las fuertes imágenes han causado un gran impacto sobre los usuarios en redes sociales y diversos puntos del mundo, pues el incendio alcanzó una gran altura.

De acuerdo con el Departamento de Transporte de Tempe, Arizona, varias calles alrededor del incidente se encuentran restringidas para evitar problemas colaterales.

También, el cuerpo de bomberos indicó que el incendio alcanzó varios vagones y vías férreas, por lo que se comenzó a consumir la madera de la estructura del puente por el que pasaba el convoy.

@TempePolice and Tempe Fire are on scene of a train derailment and large fire over Tempe Town Lake. Several roads are restricted near Tempe Town Lake and west of downtown Tempe. Please avoid the area. pic.twitter.com/c9syNfpVUf

— Tempe Police (@TempePolice) July 29, 2020