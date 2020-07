Farmacéutica de EU iniciará la fase 3 de su vacuna potencial contra Covid-19

La farmacéutica estadounidense Moderna logró duplicar la financiación gubernamental del fármaco lo que permitirá ampliar sustancialmente el alcance de la fase 3 del ensayo, que comienza este lunes con 30 mil voluntarios.

Moderna anunció que este lunes 27 de julio empieza la tercera fase de su ensayo dirigido por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, con lo que se convierte en la primera empresa en la carrera estadounidense por la vacuna contra la COVID-19 que entra en esta etapa avanzada.

En esta fase, 30 mil participantes recibirán aleatoriamente una dosis de 100 microgramos del fármaco o una dosis de placebo con el objetivo principal de comprobar si puede “prevenir la enfermedad síntomática de COVID-19”, además de la “prevención” de la infección con el virus que la provoca, SARS-CoV-2, y de casos graves

“Agradecemos a BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority) su continuo compromiso con mRNA-1273, nuestra vacuna candidata contra COVID-19”, dijo citado en la nota el consejero delegado de Moderna, Stéphane Bancel, quien señaló los “alentadores” datos de la fase 1 que llevan a la firma a pensar que pueden “ayudar a abordar la pandemia” y “prevenir futuros brotes”.

Moderna comunicó que ha modificado su contrato con el organismo BARDA para que amplíe en 472 millones de dólares la cantidad inicial que iba a destinar al desarrollo de la vacuna mRNA-1273, que entra en su etapa avanzada.

We just announced an expansion of our agreement with @BARDA for up to an additional $472 million to support our late stage clinical development of mRNA-1273, including the execution of a 30,000 participant Phase 3 study in the U.S. Read more: https://t.co/g9r7aXtguI pic.twitter.com/5bhmfEkQ5t

— Moderna (@moderna_tx) July 26, 2020