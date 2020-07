México, de los países que tendrían acceso rápido a la vacuna contra Covid-19

México busca ser parte de los países con acceso rápido a la vacuna contra Covid-19, asegura la Organización Mundial de la Salud.

El país está interesado oficialmente en participar -de acuerdo con el organismo- en el programa de financiación COVAX Facility, el cual es un mecanismo de obtención de las vacunas contra el nuevo coronavirus Sars-CoV2.

La idea es garantizar un acceso justo a las vacunas contra Covid-19 para todos los países del mundo. Todos los países tendrán que pagar las dosis, formando asociaciones, si es necesario, y también apoyando hasta 90 países de bajos ingresos con donaciones voluntarias.

75 countries, which would finance the #COVID19 vaccines from their own public finance budgets, partner with 90 lower-income countries that could be supported through voluntary donations. Together, these countries represent over 60% of the 🌐’s population.https://t.co/BZVNdGpeLl

— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 15, 2020