Con décadas incluso de servicio, decenas de estancias infantiles en todo el Estado, se resignan hoy a cerrar sus puertas: Uno, porque ya no tienen apoyo del gobierno federal; dos, porque no se les permitirá atender la misma cantidad de niños que antes; y tres, porque cientos de padres de familia han afirmado que ya no llevarán a sus hijos, al menos hasta que acabe la pandemia.