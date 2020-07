Denuncia PAN a AMLO ante SFP por retraso en reglas de operación del Insabi

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron de manera formal una denuncia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, por el retraso en la operación del Insabi.

La querella fue interpuesta en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y también incluye denuncia contra el secretario de salud, Jorge Alcocer, y el titular del Insabi, Juan Ferrer.

“Por ser omisos, violar la ley y retrasar la operación del Insabi. La irresponsabilidad no puede quedar impune, ni tampoco prolongarse, si los funcionarios federales no pueden cumplir, o no los dejan trabajar, deben renunciar para que alguien más se haga cargo.

«No podemos mantener la misma farsa, Insabi será incapaz de cumplir con las promesas presidenciales de atención universal gratuita y de calidad. Urge corregir los errores”, declaró el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, a través de un comunicado.

Advirtió que el retraso en la operación del Instituto es un asunto grave, pues vulnera los derechos de 60 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social y que están en serio riesgo frente a la enfermedad.

“Mientras la cifra oficial de fallecimientos rebasa los 35 mil, el Insabi está paralizado, no está funcionado y carece de medios para atender a la población.

«En su momento advertimos que era un error desaparecer el Seguro Popular, sobre todo, ante la improvisación con la que se hizo la reforma a la Ley General de Salud y se creó este nuevo sistema de ‘salud para el bienestar’, que solamente está entregando sufrimiento, desabasto de medicamentos y obstáculos para que los enfermos sigan recibiendo sus tratamientos”, acusó.

Denunciamos al Presidente @lopezobrador_, a los titulares de la @SSalud_mx y el @INSABImx ante la @SFP_mx por el retraso en la expedición de las reglas de operación del INSABI. Sus omisiones ponen en riesgo el derecho a la salud: @ectorjaime pic.twitter.com/EbMahWOfqF — Diputados PAN (@diputadospan) July 14, 2020

Ramírez Barba, integrante de la Comisión de Salud en San Lázaro, exigió, a nombre de todo su grupo parlamentario, que la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, intervenga de manera urgente para que aplique la ley y se publiquen las reglas.

“Debe iniciarse un procedimiento de responsabilidad administrativa, debe obligárseles a trabajar en atender las necesidades del sistema de salud que hoy están en incertidumbre, expedirse los reglamentos, reglas claras para el uso de los fondos, clarificar los procedimientos para la entrega de recursos a las entidades federativas y ampliar la cobertura de enfermedades que provocan gastos catastróficos, de lo contrario habrá más sufrimiento y muertes evitables”, concluyó.