(Video) Agreden a médicos por muerte de paciente en hospital de la CDMX

Médicos del Hospital General del ISSSTE José María Morelos y Pavón en Iztapalapa, fueron agredidos por familiares de una paciente que presuntamente falleció por covid.

Cuatro personas ingresaron por la fuerza al área covid del hospital exigiendo a los doctores que les permitieran ver el cuerpo de su madre.

Los doctores les comunicaron que había muerto por coronavirus pero antes, según los familiares les habían dado otro diagnóstico, por eso razón los familiares entraron al área covid de ese hospital y según los médicos y enfermeras hubo golpes y agresiones verbales.

«Escúchame, dame a mi mama, calienta así, yo les firmo el papel que quieran, pero dámela ya. Pero, entiéndame quiero a mi mamá así”, exigía una mujer al personal médico».

«Las quieren matar, porque estaba bien mi mamá y salieron con su jalada que no, que tiene covid ¿dónde está mi mamá? Llévame por favor, solo la queremos ver”, gritaba otra de las mujeres».

Uno de los médicos que decidió levantar una denuncia señaló que fue golpeado.

«Pues no aceptan la situación de que un paciente muera de covid y posteriormente a eso se tornan agresivos. Me dieron puñetazos en la cara, me patearon, me tiraron contra el escritorio del área de trabajo del covid”, aseguró el médico urgenciólogo, José Clemente Vallejo, minutos antes de que se dirigiera al Ministerio Público».

Familiares de la señora Silvia Ambrosio Ramírez de 69 años reclaman que su mamá entró al hospital porque se le bajó la presión y necesitaba una transfusión de plaquetas y sangre, además de que le habían hecho el estudio para saber si tenía covid-19, y éste había salido negativo.

«Mi madre estaba enferma, tenía cáncer, en la casa estaba bien, la trajimos aquí por que se le bajó la presión y, por lo mismo de que tenía una anemia, le hacía falta una transfusión de sangre y plaquetas. De hecho le hicieron estudios para descartar covid. Sus estudios salieron que no era covid”, aseguró Pablo López, familiar de la paciente».

Sin embargo, el diagnóstico cambió y la paciente falleció.

«Me meto y ya sale el doctor y me dice que la llevó al área covid, porque todo salía con covid y que ya estaba muerta”, señaló Nelly López.

