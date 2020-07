“Mamá saltó y no volvió más”: las dramáticas palabras del hijo de Naya Rivera a la policía

Josey, el hijo de 4 años de la actriz Naya Rivera, declaró a los policías, según TMZ, que su mamá “saltó al agua y no volvió a subir”, esto luego de que se reportara la desaparición de la mujer de 33 años desde la tarde del miércoles tras caer a las aguas del Lago Piru, ubicado cerca de Los Ángeles.

El pequeño fue encontrado solo y dormido en el bote que Rivera había rentado, y se encontraba ileso. Relató a las autoridades que tanto él como su mamá se tiraron al agua, que él volvió a subir pero que ella ya no lo hizo, según la fuente antes mencionada.

El menor está al cuidado de su familia, aporta información retomada por Infobae. Naya y Ryan Dorsey, padre de Josey, se separaron en 2018 y comparten la custodia del niño.

Apenas antier, la también cantante había compartido en su Instagram una bonita imagen de madre e hijo con la leyenda “Solo nosotros dos”, y ahora se ha convertido en un mural de expresiones de amor y buenos deseos.

A post shared by Naya Rivera (@nayarivera) on Jul 7, 2020 at 3:15pm PDT

Hasta el momento no hay noticias con respecto al paradero de Rivera y Eric Buschow, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura, indicó que las autoridades creen que la desaparición de la actriz es un “horrible accidente” y que probablemente murió ahogada.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020