Se cae la página de Banxico y Anonymous asegura que ellos la derribaron

A menos de 24 horas de que Anonymous México haya ‘hackeado’ la página inicial del sitio de Condusef, y haya amenazado al Banco de México, ahora el sitio de Banxico aparece fuera de línea.

A través de la cuenta de Twitter, an0n_mexico (la misma cuenta que dio cuenta del derribo del sitio de Condusef ayer), Anonymous México se adjudica el derribo de Banxico, y de paso, también amenaza que el siguiente sito afectado será el de Secretaría de Hacienda.

#OPBanxico Down !

Hacienda sigues tú !!@Milenio @eleconomista @XatakaMexico

El pueblo no olvida, Lopez obrador .

by @an0n_mexico pic.twitter.com/qNIRIIjxKu

— an0n Mexican Hacker (@an0n_mexico) July 7, 2020