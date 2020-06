[VIDEO] El ‘Yondu mexicano’ sí existe y es ‘el Matador’, su imitación rompe el internet

La red social Tik Tok continúa ganando adeptos durante esta cuarentena, pues llama a muchos la atención por sus contenidos sobre tutoriales, bailes e imitaciones.

Tal es el caso del ex futbolista mexicano Luis Hernández.

El famoso ‘Matador’ se convirtió en tendencia en redes sociales por haber publicado un nuevo video, en esta ocasión haciendo una precisa imitación de ‘Yondu’, el personaje de la película de Marvel ‘Guardianes de la Galaxia’.

En el clip se observa a una joven corriendo a mostrarle unos memes, se encuentra con el ex seleccionado nacional, quien se pone a bailar la canción “Come and get your love”, del soundtrack de la película y se pone a bailar.

El video de Tik Tok se viralizó rápidamente, y en Twitter alcanzó más de 275 mil de reproducciones.

James Gunn, director de las películas de Guardianes de la Galaxia de Marvel, no pudo contener su risa al ver un video del futbolista mexicano, Luis ‘Matador’ Hernández, como Yondu.

Wooow!! Thank you so much. I appreciate your message. I am really excited about it. I can’t wait! Ready for the next saga of «Guardians of the Galaxy»!

Best regards @JamesGunn https://t.co/ErkVENeGUj

— Luis Hernandez C. (@elmatadorpr) June 30, 2020