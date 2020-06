Muere niño de 6 años por intoxicación con sushi en mal estado

Mexicali, Baja California.- La señora Cinthya Sustaita, relata que su hijo Leonardo de 6 años, perdió la vida a consecuencia de un intoxicación provocada tras comer sushi.

Esto es lo que la señora Cinthya ha compartido a través de su muro de Facebook:

“Él es mi hijo Leonardo de tan solo 6 añitos que por un sushi de pollo perdió la vida, les contaré el caso para que entiendan un poco:

El día jueves 28 de mayo del 2020 hable al local de sushi «TOMODASHY» para pedir ordenes de sushi «nachito» & «cielo ,mar y tierra» ya que por la pandemia no se puede consumir en ningún lado sólo se puede marcar Y recoger pedido.

Ese día comimos 5 personas, en el transcurso del día todo parecía estar muy bien, hasta el siguiente día viernes 29 de mayo amanecimos todos los que consumimos sushi muy enfermos del estómago: » diarrea, vómitos, fiebres».

Nosotros los adultos nos recuperamos pronto, pero al único que le afectó más fue a mi hijo, Leonardo de 6 años.

Ese mismo día, 29 de mayo a las 5:30 de la tarde lo llevé de emergencia a la Cruz Roja y me dijeron que mi hijo estaba en un estado muy crítico, tan delicado estaba mi hijo que le dio un paro y cayó en choque, a mi hijo se le paró su corazón a causa de una «intoxicación».

Después trasladan a mi hijo entubado a la clínica 31 del IMSS , estando en la clínica 31 pasaron unos minutos para que me dijeran que mi hijo realmente se encontraba muy delicado y que a causa de la intoxicación mi hijo tuvo muchas complicaciones, así que mi hijo paso al Estado del «coma» a las horas lo pasan a terapia intensiva diciéndome que sólo puedo verlo muy poco por el estado en el que esta y sobre todo el lugar donde estaba » terapia intensiva «.

Al día siguiente 30 de mayo me confirman que mi hijo no reacciona a ni un medicamento y que aún no saca por la orina la intoxicación ni los medicamentos que lo ponían para ayudarlo , todo el tiempo que yo estaba con mi hijo yo lo miraba, peor confirmaba con mis ojos que mi hijo no reaccionaba a ni un medicamento , mi hijo tuvo atención de doctores, enfermeras ,enfermeros todo el tiempo pero nada sirvió , ese día a la tercer visita me dijo el médico «Navarro » que mi niño posiblemente no pasaría la noche por la gravedad del estado crítico en el que se encontraba, mi hijo así que me dijo que me quedara a dormir ahí mismo, pero afuera, ya que no se podía estar nadie en terapia intensiva.

Se llegó el día 31 de mayo, recibo una llamada a mi teléfono del doctor que estaba a cargo de mi hijo, el día que tuve que despedirme de mi hijo, ya que mi niño no resistió más y falleció a las 6:44 am a causa de una intoxicación a una bacteria por lo que había comido mi hijo .

Les comparto mi dolor por que no es justo que por culpa de una insalubridad de un local, mi hijo un niño sano sin ni una enfermedad en su corta vida tuvo que morir a causa de una «intoxicación de bacteria » pido JUSTICIA para mi HIJO LEO.

Debo recalcar que tengo testigos de los cuales hablan y hacen constar de que ese lugar es deplorable & que se enferman por comer lo que venden en «TOMODASHY”. YA DENUNCIÉ LAMENTABLEMENTE SUPE DE LAS MALAS CONDICIONES DESPUES DEL FALLECIMIENTO DE MI HIJO”.