Descubre el primer medicamento barato que salva vidas de pacientes graves con Covid-19

Un estudio de la Universidad de Oxford prueba la eficacia que ha tenido el uso de un fármaco, la dexametasona, en el tratamiento de pacientes con COVID-19.

Se trata de un fármaco antiinflamatorio de bajo costo, común y ampliamente utilizado.

La dexametasona es uno de los primeros tratamientos que muestran avances significativos, para lograr la supervivencia de pacientes con COVID-19, cuyos casos se agravaron.

El estudio realizado por investigadores de la Universidad de Oxford, reveló que las muertes entre pacientes que necesitaron asistencia respiratoria, bajaron sustancialmente cuando recibieron dexemetasona.

Oxford study shows low-cost COVID-19 drug improves survival rate in hospitalised patients with severe respiratory complications. Dexamethasone is the first treatment demonstrated to reduce #COVID19 mortality & is already widely available around the world:

