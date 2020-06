Un rumor, la detención o muerte de “El Mencho”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se comprobó que solo fue un rumor que Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), haya sido detenido o que hubiera fallecido como se especuló este fin de semana.

“Se comprobó que fue un rumor, que no sucedió lo que se mencionaba que había sido detenido este personaje o que había fallecido, mentiras todo esto que está sucediendo, mentiras o noticias falsas”.

En conferencia de prensa en el Campo Militar 26-A, el titular del Ejecutivo federal aseguró que se detendrá a todas aquellas personas que están al margen de la legalidad, porque no hay protección, no hay privilegio, impunidad para nadie.

“Antes , y esto es importante subrayarlo, se protegía a una banda y se perseguía a los otros, los que no tenían acuerdo. Ahora no, es parejo para todos. El que comete un delito tiene que ser castigado y pueden estar a salto de mata, y mantenerse en relativa liberad, pero cuando no hay contubernio, cuando no hay complicidad, pues se logra detener a quienes están al margen de la legalidad”.

El presidente López Obrador señaló que su gobierno no busca detenciones espectaculares, “porque antes había mucho teatro deteniendo a delincuentes famosos.

“Nosotros lo que queremos es que haya paz, tranquilidad y ¿cómo lo estamos logrando para que haya tranquilidad? No es suficiente o no basta con solo estar deteniendo a estos personajes, pero desde luego que si se logra detenerlos, se avanza».

Fuente: El Universal