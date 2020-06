La responsable de Salud Materna y Perinatal, María Palmira Medina Meza informó que, en Campeche, de enero a la semana epidemiológica número 22, se han registrado dos muertes maternas, pero ninguna a causa del COVID-19, por lo que exhortó a las embarazadas a no abandonar sus consultas.

Y es que al representar un sector vulnerable, no puede interrumpirse su atención como tampoco hacia los recién nacidos porque de no acudir y de no detectarse a tiempo algún problema se podría complicar.