Elefanta embarazada muere tras comer una piña con explosivos, exigen justicia

India.- En Kerala revelado un brutal e indignante incidente de maltrato animal, cuando un elefante hembra que estaba embarazada, murió después de comer una piña con explosivos, este hecho enfureció a personas de todos los ámbitos y no se detienen al condenar esta brutalidad en Twitter.

Usuarios de redes sociales han expresado su enojo e indignación, así como para demandar acciones contra los responsables, la elefante “murió parado en el río Velliyar después de sufrir una lesión en la mandíbula inferior”, dijo el oficial de vida silvestre del Parque Nacional.

Celebridades como Akshay Kumar, Anushka Sharma, Shraddha Kapoor y Randeep Hooda exigen justicia por su muerte tan brutal.

“Quizás los animales son menos salvajes y los humanos menos humanos. ¡Lo que sucedió con ese elefante es desgarrador, inhumano e inaceptable!”, escribió en su Twitter, Akshay Kumar agregando que “Se deben tomar medidas estrictas contra los culpables.

“Desde cualquiera que arroje piedras a un perro callejero hasta cualquiera que lastime un alma viviente, elija una cara. Muchos de estos animales confían en los seres humanos porque han sido ayudados por ellos en el pasado. Esto es cruel más allá de toda medida”, dijo Sharma.

Shraddha Kapoor escribió su Twitter”¿¿¿¿¿¿Cómo?????? ¿Cómo puede suceder algo como esto? ¿La gente no tiene corazones? Mi corazón se ha roto y roto … Los perpetradores deben ser castigados de la manera MÁS ESTRICTA”.

