37 niños y dos adultos heridos en ataque con cuchillo a guardería en China

Un vigilante de seguridad escolar hirió a al menos 39 personas, la mayoría niños, en una ataque con cuchillo en una guardería de la ciudad meridional china de Wuzhou la mañana de este jueves, informó la prensa local.

Las autoridades del condado de Cangwu, en la región de Guangxi, dijeron que entre los heridos hay 37 alumnos y dos adultos, que sufrieron heridas de diversa gravedad en el ataque, cuyo motivo todavía se desconoce. Tes personas se encuentran en estado grave: el director de la escuela, otro guardia de seguridad y un alumno, según la cadena estatal CCTV. Los heridos han sido hospitalizados y el atacante, detenido por la Policía local.

More than 40 school staffs and students sustained injuries in a knife attack at a primary school in Wuzhou, South China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region, Thursday morning: local government pic.twitter.com/xu2EQZdze2

