Enfermera contagiada de Covid-19 se suicida en Guerrero

Una enfermera que se contagió de Covid-19 en Guerrero decidió quitarse la vida luego de que denunció en redes sociales la indiferencia de la población ante la pandemia.

Días atrás, en su cuenta de Facebook, la trabajadora del Hospital Raymundo Abarca Alarcón, de Chilpancingo, relató el desgaste físico y moral que padecen los trabajadores del seguro social del sector salud que enfrentan la pandemia por el nuevo coronavirus.

La trabajadora de la Salud, identificada como María del Carmen, también reprochó la indiferencia de las autoridades y de la sociedad ante lo que se vive en nuestro país por la pandemia de Covid-19.

“Mientras los muertos no sean tus muertos, no entenderás la gravedad de lo que estamos viviendo”, fue una de las publicaciones que dejó en sus redes sociales.

“¿Tienen que vivirlo para creer? Todo es gracias a nuestra sociedad retrógrada que no entiende, que no te pudiste quedar en casa, porque tu empatía y valores no dieron para más”, agregó.