Con cerveza en mano, abuelita de 103 años celebra haber vencido al Covid-19

Jennie Stejna, una mujer de 103 años diagnosticada con Covid-19, ha vencido a la enfermedad y ¿qué mejor manera de festejar su victoria que con una cerveza en la mano?

Según informa USA Today, Jennie Stejna de Massachusetts, Estados Unidos aunque originaria de Polonia ha vencido al coronavirus. De acuerdo al reporte, la mujer habría sido diagnosticada con Covid-19 en una residencia para ancianos hace tres semanas.

Pese a que no presentaba mucha fiebre, la residencia para adultos mayores decidió trasladarla a una sala a parte para evitar posibles contagios pero siempre se mantuvo su cuidado con personal de la residencia.

De acuerdo a su nieta Shelley Gunn, su abuela no entendía muy bien el concepto del coronavirus pero sabía que se encontraba muy enferma, tanto que ella y su esposo habían ido a despedirse de Jenni pero, a pesar de todo pronóstico, sobre todo por su avanzada edad, el pasado 13 de mayo le avisaron a Gunn que su abuela se había recuperado.

Jennie Stejna, 103, got coronavirus three weeks ago but recovered by May 13 and staff at the Life Care Center in Wilbraham, Massachusetts gave her a bottle of beer to celebrate the occasion https://t.co/U1VIftYwWx

— H24 News UK (@h24news_uk) May 28, 2020