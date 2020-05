“The New York Times” homenajea a víctimas mortales del Covid-19 en EE.UU.

Pretendía impactar y lo ha conseguido. La portada del The New York Times de este domingo, tal vez el rotativo más prestigioso del mundo, no deja a nadie indiferente y ha hecho fortuna en las redes sociales. La enorme sábana con los nombres de 1.000 víctimas del coronavirus en EE.UU. es un homenaje a las más de 100.000 que está a punto de rebasar el país. Una conmemoración de tan “nefasto hito”.

Bajo el título ‘Las muertes en Estados Unidos se acercan a 100.000, una pérdida incalculable’, el diario explica que “no eran simplemente nombres en una lista”, sino “nosotros mismos”. El resto de la portada son nombres, un número que indica la edad y una breve referencia biográfica de las víctimas.

Dentro del diario la lista continúa, entrelazada con un ensayo de Dan Barry, reportero y columnista del ‘Times’. Pero sobre todo hay nombres y más nombres, víctimas del coronavirus, con los que se intenta dar una dimensión aproximada de la tragedia.

El diario explica cómo se le ocurrió la idea. Simone Landon, editora asistente del departamento gráfico, explica que “tanto entre nosotros como seguramente en el público en general, existe algo de fatiga frente a los datos”, pero buscaban una “forma de lidiar con ese número” de muertos que se acerca irremediablemente a los 100.000. “Colocar 100.000 puntos o figuras de palitos en una página no dice mucho acerca de quiénes eran esas personas, de las vidas que vivieron, de lo que todo esto significa para nosotros como país”, comenta Landon. Así que se le ocurrió la idea de compilar obituarios y esquelas de víctimas de la Covid-19 publicadas en periódicos grandes y pequeños de Estados Unidos, y seleccionar fragmentos vívidos de ellos.

Dos ideas sobresalieron para la portada del diario: una cuadrícula con cientos de imágenes de quienes perdieron sus vidas a causa del coronavirus o un concepto “tipográfico”. Bajo la premisa de “invadir la página entera”, finalmente se optó por la segunda opción al considerar que sería “enormemente dramático”.

Fuente: La Vanguardia