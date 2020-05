“Sí traía cubrebocas”: Luisa María Alcalde responde ante acusaciones por video

Después de que se hiciera viral un video en el que se observa a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, haciendo sus compras en un supermercado sin cubrebocas; la funcionaria pública ya respondió ante el acoso y los comentarios negativos que se han generado en su contra.

A través de su cuenta de Twitter, Luisa María aseguró que sí portaba cubrebocas en el supermercado, no obstante, se lo retiró para hablar por teléfono, acción que -acepta- fue errónea.

“Respecto al video que circula en redes sociales, informó que sí traía cubrebocas y me lo retiré para hablar por teléfono, no debí hacerlo“, manifestó Alcalde Luján en su cuenta oficial de Twitter.

Así grabaron a la secretaria del Trabajo, @LuisaAlcalde , comprando vino en un supermercado sin usar cubrebocas. Ella que cada semana en Palacio Nacional, frente al presidente presenta la lista de empresas que no cumplen con las medidas para proteger a los empleados y consumidores pic.twitter.com/kKPu2gQIdo

Lo anterior debido a que el portal informativo Emeequis dio a conocer que el pasado 21 de mayo la secretaria fue sorprendida en una tienda de la Ciudad de México sin portar el cubrebocas, medida que se ha vuelto obligatoria en la entidad, pues ayuda a evitar la propagación del coronavirus.

“Sin embargo, ello no justifica el nivel de acoso y las mentiras relacionadas con un supuesto guardia”, mencionó también la secretaria ante las últimas publicaciones sobre ella en medios de comunicación y redes sociales.

