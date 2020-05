Sudamérica, el nuevo epicentro del coronavirus confirma la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró este viernes que Sudamérica es “un nuevo epicentro” de la pandemia, en particular Brasil, el país más afectado.

“Sudamérica se convirtió en un nuevo epicentro de la enfermedad. Vemos el número de casos aumentar en muchos países sudamericanos”, declaró el responsable de situaciones de emergencia de la OMS, Michael Ryan, en teleconferencia desde Ginebra.

En Brasil han fallecido más de 20 mil personas por Covid-19, según el Ministerio de Salud de este país, que ya cambió de responsable dos veces durante la pandemia.

El número de muertos en Brasil se ha duplicado en 11 días. Además, es el sexto país que registra más muertes a nivel mundial.

El país ha registrado más de 310,000 casos, aunque los expertos aseguran que la falta de tests de diagnóstico implica que las cifras probablemente son más altas.

“Pero en términos de porcentajes, los índices más elevados se hallan en Amazonas: unas 450 personas infectadas por cada 100,000 habitantes, lo que significa un porcentaje bastante alto”, añadió.

Durante el encuentro, la OMS también aclaró que no respalda la decisión del Gobierno de Brasil de aprobar el uso de la cloroquina y la hidroxicloroquina para el tratamiento contra la nueva enfermedad, debido a que no hay pruebas científicas que establezcan que es un medicamento seguro y eficaz.

