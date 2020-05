Se estrella avión de Pakistán con más de 100 personas a bordo

Un avión Airbus A-320, operado por Pakistan International Airlines y con más de 100 personas a bordo, se estrelló este viernes cuando se acercaba a su destino, la ciudad de Karachi, la más poblada de Pakistán. Aún se desconocen las causas del accidente, aunque todo apunta a un fallo técnico

El alcalde de Karachi, Wasim Akhtar, quien se encuentra en la escena del incidente, detalló que no había sobrevivientes. No obstante, minutos más tarde, autoridades de aviación civil de Pakistán señalaron que al menos dos personas sobrevivieron, una de ellas fue el presidente del Banco de Punjab, Zafar Masud.

“Lo último que escuchamos del piloto fue que tenía problemas técnicos”, afirmó el portavoz de la aerolínea pakistaní, Abdullah H. Khan, en una declaración citada por Reuters. En tanto, un alto funcionario de aviación civil dijo -a la misma agencia- que parecía que el avión no pudo desplegar las ruedas para aterrizar debido a un fallo técnico, aunque aún hay que recuperar las cajas negras para dilucidar lo ocurrido.

Initial footage from near the blast site – the magnitude of the damage is huge. #PIA #ModelColony #MalirCantt #Karachi #Pakistan pic.twitter.com/n2EI3OnSom

En el lugar donde se estrelló el avión, a pocos kilómetros del aeropuerto, había una columna de humo, escombros en las calles y tejados rotos. “El avión chocó primero contra una torre de telefonía y luego cayó contra casas“, indicó un testigo. Las Fuerzas Armadas paquistaníes se trasladaron inmediatamente al lugar del accidente para participar en las labores de rescate.

El siniestro se produce justo cuando el país empezaba a reanudar lentamente los vuelos domésticos, que se habían suspendido como medida para luchar contra la pandemia de Covid-19. Pakistán ha registrado varios accidentes aéreos, civiles y militares en los últimos años. De hecho, el más reciente involucra a la misma aerolínea, cuando en diciembre de 2016, un avión se estrelló en el norte del país. En el accidente murieron 47 personas.

El siniestro más dramático de los últimos años ocurrió en 2010: un Airbus 321 de la compañía privada Airblue, que realizaba el trayecto entre Karachi e Islamabad, la capital, se estrelló poco antes de aterrizar. Las 152 personas que iban a bordo fallecieron.

Karachi Plane Crash Updates: PRCS Ambulances with Emergency Response Teams are deployed at crash site and taking part in resuce and relief operation.The volunteers are working alongwith rescue and relief teams, recovering dead bodies from debris.#KarachiPlaneCrash #PRCSResponse pic.twitter.com/LFvtrahYNn

— Pakistan Red Crescent (@PRC_official) May 22, 2020