Reprochan locatarios del AFA, el llamado a cierre de comercios no esenciales

En Carmen, la COPRISCAM realizó un nuevo operativo ahora en el mercado Alonso Felipe de Andrade, para exhortar a los comercios no esenciales a cerrar, bajo la advertencia que de no hacerlo podrían ser acreedores a alguna sanción. Sin embargo los comerciantes reprocharon estas acciones; dijeron que para las autoridades es fácil decir que cierren, pero para ellos cerrar no es una opción.