Prueban en China vacuna capaz de generar respuesta inmunológica contra el COVID-19

La primera fase de ensayos clínicos de la vacuna se realizó en 108 adultos sanos, entre 18 y 60 años, y demuestra «resultados prometedores» después de 28 días.

Los resultados de la primera fase de los ensayos clínicos de una candidata a vacuna en China demuestran que esta es segura, bien tolerada y capaz de generar una respuesta inmunológica contra el coronavirus COVID-19 en humanos.

El responsable de este ensayo clínico -la vacuna tiene que pasar tres fases- es el Instituto de Biotecnología de Beijing, en China, y sus resultados se publican en la revista científica The Lancet.

El estudio se hizo en 108 adultos sanos entre 18 y 60 años y demuestra “resultados prometedores” después de 28 días, según los autores, que no obstante señalan que son necesarios más ensayos para saber si la respuesta inmune que provoca protege eficazmente contra la infección del SARS-CoV-2.

“Estos resultados representan un hito importante”, señala Wei Chen, del Instituto de Biotecnología de Beijing, para quien este ensayo demuestra que una sola dosis de la nueva vacuna, que utiliza un vector adenovirus tipo 5 (Ad5-nCoV), produce en 14 días anticuerpos específicos contra el virus y células T, un tipo de glóbulos blancos que juega un papel clave en la respuesta inmune.

Esto la convierte “en una candidata potencial para una mayor investigación”, indica Chen, quien no obstante apunta que los resultados deben ser interpretados con cautela.

Y es que, según The Lancet, la capacidad de desencadenar respuestas inmunológicas no indica necesariamente que la vacuna protegerá a los humanos de la enfermedad.

Vaccine candidate was well tolerated at all doses with no serious adverse events reported within 28 days. Most adverse events were mild or moderate; 83% of those receiving low & middle doses & 75% in the high dose group reporting at least 1 adverse reaction within 7 days (2/3) pic.twitter.com/BxC93Yp5gj

