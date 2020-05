IMSS beneficia a más de 191 mil empresarios con Créditos a la Palabra

Avanza 18% entrega de créditos para reactivación económica y vivienda. Conferencia presidente AMLO

Hoy informamos que entre abril y mayo se han otorgado 740 mil 709 créditos para la reactivación económica y el fomento a la vivienda. La meta es llegar a diciembre con 3 millones 928 mil 537 créditos otorgados. Se trata de un hecho novedoso, inédito, que parte de la confianza al pueblo de México.Estamos destinando muchos recursos para el bienestar y fortaleciendo la economía de abajo hacia arriba, el poder de compra y en consecuencia a las industrias y el comercio.

