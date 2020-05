Enfermera solo usa lencería debajo de traje transparente anti Covid-19 porque “tenía calor”

En pleno siglo XXI y en plena emergencia sanitaria, una enfermera que atiende a pacientes con COVID-19 en Rusia, fue sancionada por el hospital donde trabaja… ¡Y todo porque se le transparentó la lencería que llevaba bajo la bata protectora!

Los directivos del nosocomio se quejaron de que la enfermera no utilizó ninguna otra prenda debajo de la bata, más que únicamente lencería.

La mujer de 20 años aseguró que hacía mucho calor, por lo que sólo se quedó con la ropa interior por debajo de la bata protectora transparente.

Los hechos ocurrieron en Tula Regional Clinical Hospital y la enfermera aseguró que en ningún momento se dio cuenta de que la bata se transparentaba.

Nurse who only wore underwear under transparent PPE gown because she was 'too hot' is disciplined https://t.co/AuYLQ3M5sE

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 20, 2020