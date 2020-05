“No se la lleven”, gritan padres de embarazada con síntomas de Covid-19

No, no a mi llévenme, pero a mi hija no se la lleven»grita el padre de una joven embarazada con síntomas de covid-19 para evitar que fuera traslada al área de Urgencias por enfermedades respiratorias, en el Hospital General 32 del IMSS, en Minatitlán.

A través de un video se observa cómo el hombre forcejea con camilleros y enfermeros del nosocomio, quienes intentan subir a la paciente a una ambulancia, dentro de una capsula de aislamiento para moverla de un área a otra, pero dentro del mismo hospital.

#VIDEO❗️»¡No se la lleven!», imploran padres al ver que su hija a punto de dar a luz sería trasladada al área #covid, en #Minatitlán #Veracruz. Más información ▶️ https://t.co/3UUi6GRx9J @Remufever @VocesV pic.twitter.com/liyyxxRtrS — La Silla Rota Veracruz (@LSRVeracruz) May 16, 2020

De acuerdo con información del personal del hospital, la mujer ingresó al área de Ginecología para dar a luz, sin embargo, después admitió que su esposo se encuentra en cuarentena al ser sospechoso de covid-19; por lo que de inmediato solicitaron su traslado al Módulo de Enfermedades Respiratorias, pues representaba un grave riesgo para los demás internos.

Debido a la ubicación del hospital del IMSS se determinó que la mejor opción (por seguridad de todos los pacientes) era trasladarla en una ambulancia dentro de una capsula de aislamiento, pero al salir se encontraron con los padres de la joven quienes trataron de impedirlo.

«¿A dónde la llevan?, no se la lleven y no dejaré que se la lleven», exclamaba el padre con lágrimas y gritos.

Al final el padre accedió al traslado con la condición de que el acompañara a su hija en la ambulancia, donde comprobó que no fue llevada a otro municipio como pensaba.

Tanto el subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell y el secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, han insistido que las personas no omitan mencionar cuando presenten síntomas de este virus, pues ponen en riesgo a pacientes atendidos en otras áreas.

Se supo que la mujer ya tuvo a su bebé y tanto ella como el menor se encuentran estables en el hospital en una zona segura.

FUENTE: LA SILLA ROJA – EXCELSÍOR