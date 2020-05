Futbolista confiesa haber matado a su hijo de 5 años con COVID-19

El futbolista turco, Cevher Toktaş, confesó haber asfixiado con una almohada a su hijo de 5 años ingresado en el hospital por síntomas de coronavirus o COVID-19.

De acuerdo con La Vanguardia, el jugador confesó el incidente a la policía luego de que los médicos determinaron que la muerte del menor se debía a la enfermedad.

Tras 11 días del deceso el futbolista admitió que esperó a estar solo en la habitación del hospital para asesinar al menor, según reportó el medio turco Daily Sabah.

“Presioné una almohada sobre mi hijo que estaba acostado sobre su espalda. Durante 15 minutos presioné la almohada sin levantarla. Mi hijo estaba luchando durante ese tiempo. Después de que dejó de moverse, levanté la almohada. Luego llamé a los médicos para que no sospecharan”, confesó el jugador.

Finalmente Toktaş dijo que mató al menor por que no lo quería descartando que sufra algún problema mental.

“Desde su nacimiento nunca he amado a mi hijo menor. No sé por qué no lo amo. La única razón por la que lo maté ese día es porque no me gustaba. No tengo ningún problema mental “, dijo de acuerdo con el medio turco.

FUENTE: POLÍTICA MX