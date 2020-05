Mujer de Puebla ofrece en venta a su bebé en redes sociales

Con tan solo tres meses de edad, una bebé fue puesta a la venta por su madre en un grupo de ventas en redes sociales en Puebla.

En este grupo de compra-venta, la mujer ofrece a la bebé asegurando que “chilla poco”.

La madre argumentó que era muy joven como para poder cuidar y mantener a la menor, a la cual ofrecía por 90 mil pesos.

“Vendo a mi hija, no puedo mantenerla, mi marido se fue con otra y me dejó a la bebé”, escribió la joven, agregando que no quería tener a ningún niño y quería vivir todavía su vida.

La publicación generó tal indignación entre los usuarios quienes atacaron a la madre con comentarios agresivos e indignados por su oferta.

Finalmente, la joven tuvo que borrar la publicación y eliminar su perfil.