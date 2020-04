Aire acondicionado puede propagar el Covid-19: Científicos

La información respecto al coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad covid-19, crece constantemente, pues al ser un padecimiento ‘nuevo’ todavía mantiene muchos aspectos desconocidos.Por eso constantemente hay investigaciones científicas que revelan otras facetas del virus, como el descubrimiento de científicos del Reino Unido sobre el extraño padecimiento que provoca en los niños. A estos aportes, ahora se suma una investigación que revelo la propagación a través del aire acondicionado. Un grupo de científicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) detectó que en un restaurante en la ciudad de Guangzhou, China fungió como foco de contagio para varias familias debido a su aire acondicionado.

La investigación, publicada en la revista Emerging Infectious Disease y aprobada por el Comité de Ética del Centro de Guangzhou para el Control y Prevención de Enfermedades, cuenta que del 26 de enero hasta el 10 de febrero un brote de coronavirus afectó a 10 personas de 3 familias (familias A, B y C) que habían comido en el mismo restaurante con aire acondicionado en Guangzhou, China. La familia A acababa de viajar desde Wuhan, provincia de Hubei.

“El 24 de enero, el paciente índice (paciente A1) almorzó con otros 3 miembros de la familia (A2 – A4) en el restaurante X. Otras dos familias, B y C, se sentaron en las mesas vecinas en el mismo restaurante. Más tarde ese día, el paciente A1 experimentó aparición de fiebre y tos, y fue al hospital. Para el 5 de febrero, un total de otros 9 (4 miembros de la familia A, 3 miembros de la familia B y 2 miembros de la familia C) se habían enfermado del covid-19”, indica el artículo.

​​El tiempo en el restaurante, la disposición al sentarse y la distancia entre las mesas fueron aspectos que los científicos evaluaron para entender cómo pudo ocurrir el contagio en el recinto de cinco pisos, con aire acondicionado y sin ventanas.

“La transmisión del virus en este brote no puede explicarse solo por la transmisión de gotas. Las gotas respiratorias más grandes permanecen en el aire solo por un corto tiempo y viajan solo distancias cortas, generalmente un metro. Las distancias entre el paciente A1 y las personas en otras mesas, especialmente las de la mesa C, fueron todas de un metro. Sin embargo, un fuerte flujo de aire del aire acondicionado podría haber propagado gotitas de la mesa C a la mesa A, luego a la mesa B y luego a la mesa C”, agrega el estudio.

El grupo de investigadores concluyó que “la transmisión de gotitas fue provocada por la ventilación con aire acondicionado. El factor clave para la infección fue la dirección del flujo de aire”. Tras las pesquisas, los expertos señalan que, para evitar la propagación del virus en restaurantes, se debe fortalecer la vigilancia de monitoreo de temperatura, aumentar la distancia entre las mesas y mejorar la ventilación.

Fuente: Milenio